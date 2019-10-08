Многие надеялись, что президент Владимир Зеленский сможет покончить с наследием Петра Порошенко и прекратить войну в Донбассе. Вместо этого лидер Незалежной демонстрирует полную недееспособность, возмущаются эксперты.

Многие надеялись, что президент Владимир Зеленский сможет покончить с наследием Петра Порошенко и прекратить войну в Донбассе. Вместо этого лидер Незалежной демонстрирует полную недееспособность, возмущаются эксперты.Попытка мирного урегулирования в Донбассе была сорвана:развод войск, намеченный на 7 октября, так и не состоялся. Украинскиенационалисты отказались подчиняться и покидать блокпосты в населенных пунктахПетровское и Золотое.Происходящее говорит о том, что в стране действуютбандитские формирования, которые имеют наглость ставить ультиматумы президенту,недоумевает радиоведущая Анна Шафран. Это значит, что украинская власть неконтролирует ситуацию и полностью недееспособна, констатировала журналист."Мы много возлагали надежд на , что придет инаконец-то все обещания выполнит по поводу мира, но нет никаких надежд, чтоситуация будет развиваться в позитивном русле", – сожалеет Шафран.Пока Украина не избавится от радикалов, договариваться сКиевом нет смысла, констатировал представитель Луганской народной республики напереговорах в Минске Родион Мирошник. Демарш националистов политик назвал"показательным выступлением" для Зеленского.В свою очередь экс-депутат Верховной рады СпиридонКилинкаров в эфире телеканала "Россия-1" возмутился бездействиемпрезидента в отношении бывших властей страны. Хотя во время предвыборнойкампании Зеленский активно говорил о "посадках".На фоне очередного тупика в в Киевеначали осторожно говорить об отказе от региона. По словам главы МИДа НезалежнойВадима Пристайко, такой сценарий рассматривается как вероятный.