Многие надеялись, что президент Владимир Зеленский сможет покончить с наследием Петра Порошенко и прекратить войну в Донбассе. Вместо этого лидер Незалежной демонстрирует полную недееспособность, возмущаются эксперты.
Многие надеялись, что президент Владимир Зеленский сможет покончить с наследием Петра Порошенко и прекратить войну в Донбассе. Вместо этого лидер Незалежной демонстрирует полную недееспособность, возмущаются эксперты.
Попытка мирного урегулирования в Донбассе была сорвана:
развод войск, намеченный на 7 октября, так и не состоялся. Украинские
националисты отказались подчиняться и покидать блокпосты в населенных пунктах
Петровское и Золотое.
Происходящее говорит о том, что в стране действуют
бандитские формирования, которые имеют наглость ставить ультиматумы президенту,
недоумевает радиоведущая Анна Шафран. Это значит, что украинская власть не
контролирует ситуацию и полностью недееспособна, констатировала журналист.
"Мы много возлагали надежд на , что придет и
наконец-то все обещания выполнит по поводу мира, но нет никаких надежд, что
ситуация будет развиваться в позитивном русле", – сожалеет Шафран.
Пока Украина не избавится от радикалов, договариваться с
Киевом нет смысла, констатировал представитель Луганской народной республики на
переговорах в Минске Родион Мирошник. Демарш националистов политик назвал
"показательным выступлением" для Зеленского.
В свою очередь экс-депутат Верховной рады Спиридон
Килинкаров в эфире телеканала "Россия-1" возмутился бездействием
президента в отношении бывших властей страны. Хотя во время предвыборной
кампании Зеленский активно говорил о "посадках".
На фоне очередного тупика в в Киеве
начали осторожно говорить об отказе от региона. По словам главы МИДа Незалежной
Вадима Пристайко, такой сценарий рассматривается как вероятный.