Фестиваль современной культуры и экологии Алушта.Green пройдет в Крыму 18 и 19 октября. Тема 2019 года – Африка. Кульминацией мероприятия станет карнавальное шествие с участием движущихся арт-объектов.

Фестиваль современной культуры и экологии Алушта.Green пройдет в Крыму 18 и 19 октября. Тема 2019 года – Африка. Кульминацией мероприятия станет карнавальное шествие с участием движущихся арт-объектов.Отдельное внимание организаторы уделили формированию музыкальной программы, продюсером которой стал Михаил Огер. Он является основателем и идеологом Московской хип-хоп академии.Главным хедлайнером фестиваля станет Tony Tonite. Этот хип-хоп исполнитель не пытается соответствовать стандартам, поэтому всегда плывет против течения. Бывший артист лейбла Gazgolder не соблюдает жанровых границ, сочетая в своей музыке Hip-Hop, R&B, Soul, Chillwave, Electro-Funk и Techno-Hop направления. В августе он выпустил новый альбом Blackberry, песни из которого войдут в концертную программу фестиваля Алушта.Green.Далее, Da Boogie Crew. Эта группа, появившаяся в 90-е, стала одним из старейших в России хип-хоп объединений. На фестиваль Алушта.Green приедут два основных участника коллектива: Dj Topor и Dj Gormon, которые знают о хип-хоп тусовках все. Они не только дадут концерт, но и проведут мастер-классы по диджеингу и уличным барабанам. Так что с ними можно будет познакомиться лично.В список приглашенных артистов вошел основатель первой в России фристайл-школы – рэпер RE-pac. Для гостей фестиваляАлушта.Greenон даст несколько бесплатных уроков. А также совместно со своими лучшими учениками из Фристайл-мастерской устроит несколько показательных шоу на сцене.Инструментальный коллектив The Soul Surfers приедут на фестиваль со своим коллекционным винилом, который можно встретить в музыкальных магазинах по всему миру: от США до Японии. Они одни из немногих, кто издают свои треки на пластинках, как настоящие олдскульщики. Ребята виртуозно владеют инструментами и используют электроорган. Благодаря этому им удается добиться звучания конца 60-х.И, наконец, T.Check & Magora. T.Check – исполнитель "доброго рэпа", его песни излучают позитив и транслируют понятия из восточной философии. А Magora – коллектив из трех вокалисток с прекрасными голосами. Совместный проект рэпера и вокалисток строится вокруг индийских мантр и объединяет хип-хоп с этнической музыкой.