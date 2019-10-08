Сегодня вечером, 8 октября, в Пресненском районном суде состоится заседание по делу об отравлении Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.

Сегодня вечером, 8 октября, в Пресненском районном суде состоится заседание по делу об отравлении Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.Заявление было подано против производителя средства для прочистки труб "Крот", а также против популярной сети гипермаркетов "Ашан". Знаменитость заявляет, что упаковка действительно не соответствует требованиям. Защита Алибасова пообещала предоставить присяжным все факты – где, когда и при каких обстоятельствах была приобретена злосчастная бутылка средства."Адвокат, представляющий интересы Бари Алибасова, будет настаивать на проведении экспертизы упаковки "Крота" на предмет соответствия нормам и требованиям законодательства", – PR-директора продюсера Вадима Горжанкина издание Teleprogramma.pro.Кроме того, истцы утверждают, что изготовитель средства для прочистки труб вводит суд в заблуждение. По их словам, факты о безопасности "Крота" не соответствуют действительности – они недостоверны. Соответственно, защита Алибасова ставит под сомнение правомерность и безопасность нахождения товара на прилавках магазинов.Напомним, что ранее Бари Каримович отравился средством для прочистки труб, перепутав его с апельсиновым соком. Как утверждает скандальный продюсер, он перепутал бутылку с "Кротом" с бутылкой освежающего напитка. Теперь же Алибасов требует от производителей химиката круглую сумму за моральный ущерб – 15 миллионов рублей, а за урон здоровью – аж 85 миллионов.