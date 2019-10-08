Согласно последним новостям, Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Чтобы узнать, почему это случилось, репортеры обратились к эксперту.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2019-onkolog-obyasnil-sensacionnuyu-vypisku-smertelno-bolnoj-zavorotnyuk.html" target="_blank">Онколог объяснил сенсационную выписку смертельно больной Заворотнюк</a> - Согласно последним новостям, Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Чтобы узнать, почему это случилось, репортеры обратились к эксперту.
[url=https://33live.ru/novosti/08-10-2019-onkolog-obyasnil-sensacionnuyu-vypisku-smertelno-bolnoj-zavorotnyuk.html]Онколог объяснил сенсационную выписку смертельно больной Заворотнюк[/url] - Согласно последним новостям, Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Чтобы узнать, почему это случилось, репортеры обратились к эксперту.