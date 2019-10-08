Телеведущая поделилась в Инстаграм шокирующими кадрами из
путешествия по Африке. Екатерина Андреева испытала подвергла себя опасности,
кормя акул.
Телеведущая поделилась в Инстаграм шокирующими кадрами из
путешествия по Африке. Екатерина Андреева испытала подвергла себя опасности,
кормя акул.
Рискованному развлечению звезда
предалась на южноафриканском побережье в Гансбае. Она сделала это с лодки и из
специальной клетки, которая опускается в воду.
Екатерина Андреева сообщила, что во
время кормления акул поднялся сильный ветер. Отметим, что знаменитость очень
любит путешествовать именно по Африке. Она уже не раз там бывала.
Напомним, в феврале этого года ведущая Первого канала провела
отпуск в Танзании
– в Национальном парке Серенгети. Там наблюдала за дикими
животными. Эти края она называет "своим миром".
Отметим,
по официальным данным, в прибрежных
водах Южной Африки от нападения акул каждый год погибают четыре человека. В
рыбацкой деревушке Гансбай и ее окрестностях обитает большая популяция
белых акул, которые представляют для человека опасность.
Можно
себе представить, как шокированы поклонники , которая не
впервые оказывается между жизнью и смертью из-за жажды андреналина. В клетке на
небольшой глубине телеведущая находилась 20 минут.