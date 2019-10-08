Телеведущая поделилась в Инстаграм шокирующими кадрами из путешествия по Африке. Екатерина Андреева испытала подвергла себя опасности, кормя акул.

Телеведущая поделилась в Инстаграм шокирующими кадрами изпутешествия по Африке. Екатерина Андреева испытала подвергла себя опасности,кормя акул.Рискованному развлечению звездапредалась на южноафриканском побережье в Гансбае. Она сделала это с лодки и изспециальной клетки, которая опускается в воду.Екатерина Андреева сообщила, что вовремя кормления акул поднялся сильный ветер. Отметим, что знаменитость оченьлюбит путешествовать именно по Африке. Она уже не раз там бывала.Напомним, в феврале этого года ведущая Первого канала провелаотпуск в Танзании– в Национальном парке Серенгети. Там наблюдала за дикимиживотными. Эти края она называет "своим миром".Отметим,по официальным данным, в прибрежныхводах Южной Африки от нападения акул каждый год погибают четыре человека. Врыбацкой деревушке Гансбай и ее окрестностях обитает большая популяциябелых акул, которые представляют для человека опасность.Можносебе представить, как шокированы поклонники , которая невпервые оказывается между жизнью и смертью из-за жажды андреналина. В клетке нанебольшой глубине телеведущая находилась 20 минут.