60-летняя пенсионерка из Астрахани стала жертвой мошенника, перечислив ему 1,3 миллиона. Такую сумму женщина отдала в надежде устроить свою личную жизнь, но в итоге осталась и без денег, и без мужчины.

60-летняя пенсионерка из Астрахани стала жертвой мошенника, перечислив ему 1,3 миллиона. Такую сумму женщина отдала в надежде устроить свою личную жизнь, но в итоге осталась и без денег, и без мужчины.Пострадавшая обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. По словам пенсионерки, в августе на просторах Интернета она познакомилась с мужчиной, который представился ей военнослужащим из США. Их переписка завязалась, в ходе нее знакомый на ломаном русском рассказал, что устал от одиночества, мечтает о семье и за годы службы накопил достаточно денег. Мужчина пообещал, что приедет на постоянное место жительства к женщине после окончания его контракта.В качестве доказательства серьезных намерений возлюбленный по переписке якобы отправил пострадавшей миллион долларов вместе со знакомым дипломатом. Впоследствии пенсионерка узнала, что посылку задержали в порту Санкт-Петербурга, а для решения проблемы нужно 60 тысяч рублей. Женщина оформила кредит и перевела деньги. После этого ее попросили оплатить получение непонятного сертификата и открыть счет в международном коммерческом фонде в Турции, сообщается на сайте Управления МВД России по Астраханской области.Затем женщина стала заемщиком в нескольких банках, уговорила сестру взять ссуду. В общей сложности на счет мошенника пенсионерка перевела 1,3 миллиона, рассчитывая на скорое замужество. После того, как пострадавшая спросила у возлюбленного, когда и где они встретятся, мужчина пропал.В настоящее время по факту случившегося следственными органами УМВД России по Астрахани возбуждено уголовное дело.