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<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2019-perinatalnyj-centr-v-kovrove-postroyat-do-2022-goda.html" target="_blank">Перинатальный центр в Коврове построят до 2022 года</a> - На строительство перинатального центра в Коврове средства предусмотрены в федеральном бюджете до 2022 года.