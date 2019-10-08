На строительство перинатального центра в Коврове
средства
предусмотрены в федеральном бюджете до 2022 года.
На строительство перинатального центра в Коврове средства предусмотрены в федеральном бюджете до 2022 года. Об этом сообщила врио министра здравоохранения Наталья Хорова.
О судьбе долгостроя в 2018 году
Владимиру Путину во время
встречи рассказала бывший губернатор Светлана Орлова
. О включении объекта в федеральную программу она
сообщила
ковровчанам на Дне города.
Речь тогда шла о 270 миллионах рублей. После губернаторских выборов, в которых Светлана Орлова
проиграла, ситуацию взял на контроль
Владимир Киселев. О том, что средства Коврову выделены,
председатель Законодательного собрания
подтвердил еще в июне. Тогда же он и сообщил, что 270 миллионов - первый транш. Предположительно, в 20-21 годах
область получит дополнительно по 500 миллионов рублей из федерального бюджета.
Напомним, в Коврове проживает более 140 тысяч человек, а ближайший роддом -
в 80 км. во Владимире.
Екатерина Гусева