Плановая индексация, - пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повышение зарплаты главе российского государства и российскому премьеру. Он добавил, что с октября 2019 года зарплата повышается также генпрокурору и главе Следственного комитета России.

"Плановая индексация", — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повышение зарплаты главе российского государства и российскому премьеру. Он добавил, что с октября 2019 года зарплата повышается также генпрокурору и главе Следственного комитета России.Денежное вознаграждение Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Юрию Чайке и Александру Бастрыкину увеличивается на 4,3 процента, сообщает РИА Новости. Финансирование этих расходов президентский указ возложил на правительство Российской Федерации.На те же 4,3 процента проиндексированы зарплаты вице-премьеров, секретаря Совета безопасности России, председателя ЦИК России, размер выплат для глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, уполномоченному по правам человека в России, оклады федеральных государственных гражданских служащих и дипломатических работников МИД России на государственных должностях в дипломатических представительствах и российских представительствах при международных организациях.Зарплата главы государства и премьер-министра России последний раз увеличивалась с 1 января 2018 года. Размер индексации тогда был 4 процента. Что касается вознаграждений и ежеквартальных премий президенту, премьеру и ряду других высокопоставленных чиновников, то с 1 марта 2015 года до конца 2018 года, по указу президента России Владимира Путина, они выплачивались в размере 90 процентов от норматива.Доходы Владимира Путина в 2018 году, согласно опубликованной декларации, составляли 8 миллионов 600 тысяч рублей в год. На 1 миллион 300 тысяч больше своего шефа получил за год и пресс-секретарь главы государства. Дмитрий Медведев отчитался, что за прошедший год заработал 9 миллионов 917 тысяч рублей.Россияне же пока сообщают о том, что мечтали бы получать 161 тысячу рублей в месяц. Росстат, тем временем, опубликовал рейтинг городов с самой высокой в России средней зарплатой. Его возглавила Москва. Здесь средняя зарплата составляет 97 тысяч рублей. В Южно-Сахалинске – на 7 тысяч меньше. И это второе место в рейтинге. На третьем месте с показателем 88 тысяч – Салехард. В топ-5 вошли также Сургут и Ханты-Мансийск с 75 тысячами 500 рублями и 71 тысячей соответственно. Замкнули список Майкоп, Шахты и Иваново. Здесь средние зарплаты не превышают трех десятков тысяч рублей.