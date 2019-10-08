Владимир Путин 7 октября отмечает 67 день рождения с родными и близкими. В праздничный для него день президент России провел 10 телефонных переговоров со своими зарубежными коллегами, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом в каждом из разговоров затрагивались рабочие моменты. Поэтому, пояснил Песков, первая половина дня у главы государства носит фактически рабочий характер.

Владимир Путин 7 октября отмечает 67 день рождения с родными и близкими. В праздничный для него день президент России провел 10 телефонных переговоров со своими зарубежными коллегами, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом в каждом из разговоров затрагивались рабочие моменты. Поэтому, пояснил Песков, первая половина дня у главы государства носит фактически рабочий характер. Официальный представитель Кремля не назвал глав государств, которые поздравили Путина. Но отметил, что президент США Дональд Трамп в Москву Путину еще не позвонил.А накануне дня рождения Владимир Путин провел выходные в компании министра обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге. Здесь он собирал грибы, в частности, нашел груздь с сосновой шишкой на шляпке, и любовался осенней природой. Груздь в России считается царем грибов, а шишку Путин забрал с прогулки на память. Во время прогулки Сергей Шойгу выкопал кустик брусники с ягодами, который вручил президенту, сообщает телеканал "Россия 24"."На даче посадишь в Подмосковье", – посоветовал президент министру.Сергей Шойгу засомневался, что брусника приживется."Воздух такой нужно делать в Москве, воду такую надо делать в Москве", — произнес Шойгу, вдыхая полной грудью сибирский воздух на высоте двух тысяч метров, когда он с президентом поднялись на гору, с вершины которой открывался красивый вид на Енисей."К этому надо стремиться, во всяком случае", — поддержал министра президент.Фотоотчет о поездке Путина по сибирской тайге опубликован на сайте Кремля. Путин и Шойгу прилетели в тайгу на вертолете. Здесь их ждал внедорожник. Президент России сел за руль, а министр обороны – на переднее пассажирское сиденье.В конце сибирской прогулки Владимир Путин и Сергей Шойгу устроили пикник у костра. Путину и Шойгу повезло с погодой — в сибирском горном лесу было очень тепло, но вскоре в Сибирь уже придут зимние морозы.