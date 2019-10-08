В поселке Стрелка под Лесосибирском на школьника упали футбольные ворота. В результате 12-летний подросток получил открытую черепно-мозговую травму.

В поселке Стрелка под Лесосибирском на школьника упали футбольные ворота. В результате 12-летний подросток получил открытую черепно-мозговую травму.Как сообщили "Вестям Красноярск" в Следственном комитете, во время прогулки школьник повис на перекладине футбольных ворот и начал раскачиваться. При этом конструкция не была закреплена, и упала. Ребенок получил травму головы. Его госпитализировали в районную больницу. На следующий день перевезли в медучреждение Красноярска для проведения хирургической операции.Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская заявила, в настоящее время устанавливается ответственные за содержание спортивной площадки. Ведется опрос родителей потерпевшего, запрошена необходимая медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.