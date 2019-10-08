В подмосковных питомниках любой желающий сможет сам срубить себе новогоднюю ель. С этой идеей выступил председатель местного комитета лесного хозяйства Иван Советников. По его мнению, самостоятельная добыча праздничного дерева – это отличная замена браконьерству, она будет интересна тем, кому хочется приключений и экстрима.

В подмосковных питомниках любой желающий сможет сам срубить себе новогоднюю ель. С этой идеей выступил председатель местного комитета лесного хозяйства Иван Советников, пишет агентство ТАСС. По его мнению, самостоятельная "добыча" праздничного дерева – это отличная замена браконьерству, она будет интересна тем, кому хочется приключений и экстрима.Сейчас составляется список питомников, которые будут участвовать в акции. Стоимость елей постараются сделать минимальной.Кроме того, Советников добавил, что зимой в Подмосковье снова начнется операция "Елочка". Она призвана бороться с незаконной вырубкой деревьев.