В Вологодской области случилась страшная авария. На 56-м километре дороги Вологда-Новая Ладога столкнулись грузовик КамАЗ и легковушка Renault Logan. В результате иномарка съехала в кювет и ..

В Вологодской области случилась страшная авария. На 56-м километре дороги "Вологда-Новая Ладога" столкнулись грузовик КамАЗ и легковушка Renault Logan. В результате иномарка съехала в кювет и загорелась.По предварительной информации, водитель Renault Logan пытался обогнать впереди идущий транспорт, но не справился с управлением. Автомобилист и три пассажира иномарки погибли. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает .