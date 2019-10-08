Подмосковным хирургам удалось спасти руку пациенту, разрезавшего ее циркулярной пилой. Травма была серьезной и угрожала потерей левой кисти: у пострадавшего во время выполнения бытовых работ мужчины было нарушение кровоснабжения кисти и иннервация. Врачи Красногорской горбольницы N1 выполнили пластику сосудов и наложили швы срединного нерва и сухожилий.

Подмосковным хирургам удалось спасти руку пациенту, разрезавшего ее циркулярной пилой. Травма была серьезной и угрожала потерей левой кисти: у пострадавшего во время выполнения бытовых работ мужчины было нарушение кровоснабжения кисти и иннервация. Врачи Красногорской горбольницы N1 выполнили пластику сосудов и наложили швы срединного нерва и сухожилий.Операция продлилась шесть часов, сообщил хирург-ортопед больницы Сергей Косарев. Травмированный пациент после операции будет выписан под амбулаторное наблюдение, сообщает РИА Новости.