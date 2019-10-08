В Московский регион после сильного похолодания вернется сентябрьское тепло. Об этом сообщил Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Московский регион после сильного похолодания вернется "сентябрьское" тепло. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, погода в воскресенье и понедельник опередила свое развитие на один месяц. Такая температура характерна для первой декады ноября, ведь она ниже нормы на 4-5 градусов.Вильфанд отметил, что ситуация будет меняться. Так, в ближайшие дни каждые сутки дневная температура будет расти на один-два градуса. В понедельник столбики термометров не поднимутся выше 4 градусов, однако во вторник уже будет +5,+6, в среду +6, +8, а в четверг до +11 градусов.Осадков не ожидается, будет переменная облачность, иногда будет выглядывать солнце.По словам синоптика, к концу недели температура превысит норму на 2-3 градуса, что более характерно для третьей декады сентября. "То есть мы вернемся по погоде на месяц назад", — отметил метеоролог.Однако в субботу в Москву и область может прийти атмосферный фронт, который принесет осадки.Вильфанд отметил, в Сочи, где до сих пор продолжается "бархатный сезон", сохранится теплая погода. Температура воздуха днем там составляет +21, +24 градуса, а температура воды +21 градус.Также очень тепло на юге Западной Сибири, где до сих пор +20.