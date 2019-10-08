Супруга футболиста Дмитрия Тарасова часто демонстрирует семейную идиллию в соцсетях. Обычно это воспринимается публикой положительно, но на этот раз, по мнению обывателей, Анастасия Костенко перестаралась.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова часто демонстрируетсемейную идиллию в соцсетях. Обычно это воспринимаетсяпубликой положительно, но на этот раз, по мнению обывателей, АнастасияКостенко перестаралась.В личном "Инстаграм" жена спортсмена опубликовала фото, которое,по ее словам, сделано спонтанно. В кадре Анастасия Костенко сидит на стуле в облегающемкоротком платье на тонких лямочках. К ней склонился полуобнаженный Дмитрий Тарасов.Одной рукой спортсмен обнимает супругу, которая сейчас, кслову, в положении, другую опустил ей на бедро. Костенко, в свою очередь, ласково касается лица избранника.Многие поклонники нашли, что снимок получился оченьчувственным, другие, наоборот, отмечали, что не стоило выставлять на всеобщее обозрениестоль интимный момент. "Зачемпубличным людям постить каждую минуту фото про любовь? Не понимаю, честно. Держитесчастье в тишине! Вы и так все время на виду. У вас партнеры меняются соскоростью света. А молодежь смотрит и думает, что это нормально (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – набросилась на супругу обывательница.Анастасия Костенко несмогла закрыть глаза на клевету. "Партнерысо скоростью света"... вы в своем уме????? У меня были одни отношения до мужа идлились они 6,5 лет🤦🏽‍♀️ Постарайтесь научиться радоваться за других ипоменьше думать за других 😉😉😉", – парировала уязвленная избранница .