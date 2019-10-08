× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2019-popaxivaet-razvodom-ukazali-na-strannye-obstoyatelstva-v-istorii-s-rakom-zavorotnyuk.html" target="_blank">Попахивает разводом?: указали на странные обстоятельства в истории с раком Заворотнюк</a> - Сегодня, 8 октября, появилась информация о том, что якобы Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. При этом еще несколько недель назад сообщалось, будто у актрисы отек мозга и полиорганная недостаточность. Блогер Лена Миро поделилась своими подозрениями.