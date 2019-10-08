В подмосковных Серебряных Прудах в ходе массовой драки в кафе двое выходцев с Кавказа избили и порезали несговорчивого посетителя, так что его госпитализировали в тяжелом состоянии. Ожесточенное противостояние попало в объектив камеры наблюдения.

В подмосковных Серебряных Прудах в ходе массовой драки в кафе двое выходцев с Кавказа избили и порезали несговорчивого посетителя, так что его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. Ожесточенное противостояние попало в объектив камеры наблюдения.Конфликт начался с обычной ссоры двух компаний. Двое молодых людей затаили обиду, позвонили приятелям и попросили прибыть на подмогу. Как только товарищи явились, грянул бой — пятеро против троих. Кулаками дело не ограничилось — в ход пошли стулья и ножи. Находившиеся в меньшинстве противники потерпели полное поражение, более того, одного мужчину пришлось срочно везти в больницу, поскольку он получил множество ножевых ранений.Победители спешно удалились, найти удалось пока что только двоих из них. Уроженцы СКФО не стали отпираться и признались в содеянном, уточнив, что отстаивали честь и достоинство своих товарищей.Взятые под стражу молодые людям 22 и 24 лет от роду рискуют провести ближайшие 15 лет в колонии — им инкриминируют хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.