Известность к Леониду Громову пришла, когда ему было уже за 40, — после сериала Линии судьбы. Затем были Земский доктор, Склифосовский, Роман ужасов и многие другие. А были времена, вспоминает актер в Судьбе человека, когда его семья еле сводила концы с концами.

Известность к Леониду Громову пришла, когда ему было уже за 40, — после сериала "Линии судьбы". Затем были "Земский доктор", "Восьмидесятые", "Склифосовский", "Роман ужасов" и многие другие фильмы. А были времена, вспоминает актер, когда его семья еле сводила концы с концами.Тогда он работал в легендарном "Ленкоме", но внезапно ушел оттуда, что стало ударом для его супруги — актрисы Татьяны Аугшкап.Познакомились они еще в ГИТИСе, куда парень из Курска поступил после школы. Несмотря на то, что тогда Леонид "выглядел как провинциальный охламон с южным выговором", родители Татьяны — москвичи — его одобрили.Однако спокойной семейной жизни не получилось: Татьяна, по признанию Леонида, часто устраивала дома "театральные скандалы", упрекала в том, что он мало зарабатывает, а ему приходилось подозревать жену в измене.При этом развода она долго давать не хотела – угрожала, шантажировала мужа, а "разменной монетой" стал их маленький сын, ради встречи с которым после развода Громову приходилось придумывать разные поводы.После такой семейной жизни 15 лет актер не мог решиться на серьезные отношения с женщинами, но однажды в его жизни появилась Мария.Ухаживал за ней Леонид долго, тема женитьбы была "запретной", но в 2018 году они все-таки узаконили свои отношения.Почему сын актера, когда был маленьким, звал папу вместе с ним спрятаться в шкафу? По какой причине Громов ушел из "Ленкома" и как вспоминает свой тяжелый разговор с Марком Захаровым?Чем помог ему Алексей Серебряков, и по какой причине Леонид и Мария долго не вступали в официальный брак?В гостях программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – Леонид Громов.