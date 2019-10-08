Со стороны кажется, что народная артистка Украины Таисия Повалий живет как царица в окружении горничных и лакеев. Каково же было удивление ее поклонников, когда на странице в социальной сети Инстаграм появились снимки певицы с граблями в руках!

Со стороны кажется, что народная артистка Украины Таисия Повалий живет как царица в окружении горничных и лакеев. Каково же было удивление ее поклонников, когда на странице в социальной сети "Инстаграм" появились снимки певицы с граблями в руках!"Каждый год убираю листья у дома, никому не доверяю. Вот никто так не уберет, как я", – подписала фото исполнительница. Причем гребет она, как видно, со знанием дела, двумя руками, вдохновенно. Корреспондент "Дни.ру" связался с певицей, чтобы выяснить, какими еще талантами ее наградил господь."Я еще и на машинке вышивать умею", как хвастался в мультфильме кот Матроскин, – смеется Тая. – Если же говорить серьезно, то я родилась в небогатой семье и любовь к физическому труду мне с детства привилась. Мама всегда говорила, что женщине важно уметь все, чтобы в случае чего не пропасть. Поэтому никакой работы я не боюсь"Как призналась Повалий, она часто работает на садовом участке, который есть возле ее дома в Киеве, и ничего зазорного в этом не видит. "Все в огороде делаю, но, конечно, под чутким маминым руководством", – улыбается она.Но главная ее стихия – кухня. "Если бы вы знали, какой я борщ варю, какие галушки делаю, какие вареники! – хвастается певица. – Пальчики оближешь! Блюда моей любимой украинской кухни, правда, довольно калорийные, а я же на вечной диете. – Но близким моя стряпня очень нравится. Правда, удается постоять у плиты редко – очень много работы, концертов. Это все-таки для меня основное занятие".Как ранее "Дни.ру", Таисия Повалий в бытовом плане очень неприхотлива. От организаторов выступлений она просит лишь минеральную воду без газа ("Эвиан", "Вител") в стеклянных бутылках, чая, столовые приборы и хорошо вымытые непорезанные фрукты.