Российский боксер Александр Поветкин улучшил свои позиции в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) супертяжелой весовой категории после того, как организация опубликовала его очередное обновление.

Российский боксер Александр Поветкин улучшил свои позиции в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) супертяжелой весовой категории после того, как организация опубликовала его очередное обновление.Россиянин отыграл четыре позиции и теперь располагается на десятом месте, сообщает официальный сайт IBF. Помимо Поветкина в Топ-15 лучших боксеров мира по версии организации также входит Сергей Кузьмин. Он занимает 14-ю позицию.Лидером же среди супертяжеловесов является болгарский боксер Кубрат Пулев.