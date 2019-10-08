Четверо сотрудников районной администрации погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КамАЗа на трассе Вологда - Новая Ладога. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением во время обгона.

В Сети появилось видео с места страшной аварии, произошедшей утром во вторник, 8 октября, на трассе Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе Вологодской области.Как сообщает пресс-службе регионального УМВД РФ, мужчина 1988 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Renault Logan, не справился с управлением во время обгона, и столкнулся с бензовозом.После удара легковушку выбросило в кювет, где она вспыхнула.В результате ДТП фатальные травмы получили четыре человека – водитель и три его пассажирки.По данным местных СМИ, погибшие являлись сотрудниками администрации Череповецкого района, они направлялись в областной центр для участия в рабочем мероприятии.