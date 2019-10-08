Самолет-амфибия получил повреждения в результате вынужденной посадки, совершенной сразу после взлета с площадки под Магаданом. Следствие рассматривает три возможные версии ЧП: плохую погоду, ошибку пилота и технические неисправности.

Следственный комитет обнародовал кадры с места инцидента с участием самолета "Альбатрос", произошедшего во вторник, 8 октября, в Магаданской области.По данным пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте, "единичный экземпляр воздушного судна "Альбатрос" получил повреждения нижней части фюзеляжа в ходе вынужденной посадки, совершенной сразу после взлета с площадки "Магадан-13".На борту самолета находился только пилот. Известно, что он не пострадал."Следствием рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности самолета", — отметили в ведомстве.Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП, проводится доследственная проверка.