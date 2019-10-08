Лариса Сёмина вновь станет экспертом проекта "Ну-ка, все вместе!"

Шоу "Ну-ка, все вместе!" телеканала "Россия" ждет продолжение. Идёт кастинг на новый сезон проекта. Принять участие в состязании может каждый, кто любит сцену. Старта съемок очень ждёт и владимирский эксперт проекта - Лариса Сёмина. Она вновь приглашена в число судей."Попробовали, раз, два, до... Девушки поют..."Легко ли "сдать Италию"? У профессора Ларисы Сёминой поют все! Её работа - огранка творческих "бриллиантов". А талантливых студентов у преподавателя кафедры музыкального образования много. "Поющего профессора" из Владимира вновь пригласили в число экспертов нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!". Проекта телеканала "Россия". Кастинг - в разгаре. Лариса Рудольфовна не скрывает: очень ждёт продолжения.По словам Сёминой, уникальны и формат шоу, и его атмосфера. Его участники - люди самых разных профессий со всей страны. Поразить судей- задача очень сложная.Лариса Сёмина, профессор института искусств ВлГУ, заслуженный работник культуры РФ, эксперт шоу "Ну-ка, все вместе!": "Я буду всё-таки ждать до конца и ждать, когда исполнитель "раскроется", у него есть полторы-две минуты. И он должен показать, всё, на что способен. Я считаю, уникальность проекта в том, что нет предвзятости, всё непредсказуемо."Правила проекта те же. Выступления конкурсантов оценивает "поющая сотня". Музыкальные эксперты под руководством певца Сергея Лазарева. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо заполнить анкету на сайте телеканала "Россия", записать видео и отправить заявку! Шанс есть у каждого. Профессор Сёмина вспоминает: "на съёмках режиссеры просили неподдельных эмоций- радоваться, восхищаться, плакать". Хотя, как отмечает Лариса Рудольфовна её лично "заставить плакать вокально" непросто. Она постоянно работает в жюри многих престижных конкурсов и в России, и за границей. Песня может быть абсолютно "неконкурсной", но "зацепить". Индивидуальность, а не шаблон. Вот что ценно.Лариса Сёмина, профессор института искусств ВлГУ, заслуженный работник культуры РФ, эксперт шоу "Ну-ка, все вместе!": "Нужно выделиться "лица не общим выраженьем". И это очень важный пункт в развитии артиста, и я всегда говорю свои ребятам: "Чем будем удивлять"?Победителем первого сезона народного вокального шоу "Ну-ка все вместе!" стал 22-летний Андрей Лисовский из Сочи. Штурмовать "судейскую" стену и покорять сердца зрителей в эфире теперь предстоит новым вокалистам.Мария Платанюк, Александр Чернышёв "Вести-Владимир".