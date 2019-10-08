Старая леди на старом,но не утратившем булого шика здоровенном
"Кадиллаке" пытается втиснуться на последнее оставшееся место тесной стоянке перед супермаркетом.Пока она примерялась,некий молодой
человек на спортивном "Ягуаре" прошмыгнул и занял последнее место.
Старушка от изумления чуть ли не онемела:
-Но... Но... но почему?
-Потому что я молод и быстр!
Старушка что-то медленно прукручивает в своём мозгу,включает передачу
и заезжает в тот же бокс.Увидев,что его гордость превращается в кучу
металолома,молодой человек впадает в шоковое состояние:
-Но... Но... но почему?
-Потому что я стара и богата!
еще анекдот!