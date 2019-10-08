В Прямом эфире – очная ставка семьи Натальи Желендиновой из Новосибирской области, которая 9 лет назад оформила опекунство над тогда еще 6-месячной девочкой, и ее биологической матерью Викторией Гвоздаревой. Пропадавшая 10 лет женщина с наркоманским прошлым вдруг потребовала вернуть ей дочь.

В "Прямом эфире" – очная ставка семьи Натальи Желендиновой из села Вишневка Новосибирской области, которая 9 лет назад оформила опекунство над тогда еще 6-месячной девочкой из дома малютки, и ее биологической матерью Викторией Гвоздаревой.Семья Желендиновых, родной сын которых уже вырос, все эти годы воспитывала девочку Соню в любви и заботе, и она даже не знала, что им не родная дочь.Виктория же, которая раньше была наркоманкой, собирается отобрать у них Соню. Гвоздарева уверяет: у нее сейчас полноценная семья, есть муж, а дома Соню ждут родные брат и сестра.При этом она считает, что опекунам нужна не сама девочка, в пособие в 23 тысячи рублей, которое получают Желендиновы. Кроме того, биологическая мать говорит, что была уверена: Соню удочерили, поэтому и не объявлялась раньше.Однако узнав, что имела место опека, решила забрать дочь в свою семью.Желендиновы, в свою очередь, не верят в то, что нынешний муж Натальи – родной отец Сони, и отдавать ребенка матери-"кукушке" не собираются, тем более что девочке это нанесет психологическую травму.Отдадут ли Соню родной матери? Действительно ли Желендиновы оформили опеку над ребенком ради пособия? И правда ли, что в их деревне так сделали многие?Почему на самом деле Наталья бросила дочь 10 лет назад? Покончено ли с ее наркоманским прошлым? И что показал тест ДНК: действительно ли муж Натальи – родной отец Сони?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".