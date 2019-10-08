В Подмосковье пьяный молодой человек угнал машину с ребенком в салоне, причем заметил девочку уже в пути, после чего высадил ее на автобусной остановке, а сам скрылся. Позже следователи обнаружили сожженную иномарку, а спустя сутки задержали и подозреваемого. Допрос 24-летнего злоумышленника сняли на видео.

В Подмосковье пьяный молодой человек угнал машину с ребенком в салоне, причем заметил девочку уже в пути, после чего высадил ее на автобусной остановке, а сам скрылся. Позже следователи обнаружили сожженную иномарку, а спустя сутки задержали и подозреваемого. Допрос 24-летнего злоумышленника сняли на видео.Легковушка пропала около 18:30 5 октября от подъезда одного из домов по Игнатьевскому проезду в Павловском Посаде, уточнила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. Как оказалось, родители поднялись в квартиру, а малышку оставили в детском кресле с телефоном в руках. Машину они не глушили, так что желающему покататься хулигану оставалось только сесть за руль.Молодой человек был пьян и сильно торопился, а потому заметил попутчицу не сразу, а примерно через 4-5 километров. Трехлетняя девочка не испугалась незнакомца — она продолжала спокойно играть в телефоне. Тем не менее, ей пришлось с ним познакомиться, когда угонщик высаживал малышку на автобусной остановке. Сам злоумышленник утверждает, что он отъехал в сторону и наблюдал за тем, чтобы девочку нашли, однако оперативники склонны считать, что он сразу же скрылся.В поле за деревней Быково протрезвевший водитель поджег угнанную иномарку и дал деру. В бегах он был недолго — через сутки уже давал показания в дежурной части.Ранее судимому молодому человеку грозит до шести лет в колонии за кражу, а родителям девочки придется заплатить штраф за оставление ребенка в опасности.