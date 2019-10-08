Трое детей остаются в больнице после пожара в Волоколамском районе Подмосковья. Трагедия произошла этой ночью. Горел жилой дом, пять человек погибли, среди них четверо - маленькие дети. Возбуждено уголовное дело. На месте продолжают работать следователи.

Трое детей остаются в больнице после пожара в Волоколамском районе Подмосковья. Трагедия произошла этой ночью. Горел жилой дом, пять человек погибли, среди них четверо — маленькие дети. Возбуждено уголовное дело. На месте продолжают работать следователи.Глубокой ночью жильцы проснулись от сильного запаха дыма. Языки пламени быстро перекинулись с квартиры на первом этаже дальше — на второй и третий."Первая пожарка приехала с одним пожарником — ни лестницы, ничего. Вторая пожарка приехала без лестницы. И уже когда увидели, что люди со всех окон кричат, тогда уже позвонили, и приехала третья — уже с лестницей", — рассказывает одна из очевидцев.Спасались, кто как мог, на растянутые одеяла выкидывали из окон детей.- И то еще дед как-то сам сообразил их выбросить из окна, троих. Вот этот пьяный дедушка.Пожар начался в квартире на первом этаже. По следам от копоти можно судить, насколько сильными были языки пламени. Ночью здесь остались шесть детей вместе с дедушкой. Мамы дома не было. Что произошло сейчас, выясняют следователи.- Неадекватный товарищ, был пьяный, пожар, как он сам говорит, начался в 11 часов, загорелся матрац, он его потушил вроде и легли спать. А потом, времени было два часа, началась паника, крик.Погибло пять человек: три ребенка из квартиры на первом этаже и мать с дочкой с третьего — они задохнулись от дыма в подъезде."Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, шалость детей. Сейчас проводятся следственные мероприятия", — говорит начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.Соседи рассказывают, что не раз жаловались на жильцов этой квартиры.- Пьющие, по пьянке и сгорели. Наверное, там и курили дома, и чего только ни делали, вино пили!"Семья, где произошел пожар, была неблагополучная, были проведены мероприятия в рамках нашей областной противопожарной программы, установлены извещатели в 2017 году, не раз проводился инструктаж с данной семьей, но случилась трагедия", — говорит глава Волоколамского муниципального района Михаил Сылка.Трое спасшихся детей сейчас в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело: следователи точно установят причины пожара, а главное — выяснят, занимались ли вообще неблагополучной семьей органы опеки.