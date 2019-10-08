Проблемы с лишним весом беспокоят многих россиян. Диетолог Виктория Кляус назвала четыре обязательных шага, которые способствуют активному похудению.

Проблемы с лишним весом беспокоят многих россиян. Диетолог Виктория Кляус назвала четыре обязательных шага, которые способствуют активному похудению.По словам доктора, прежде всего, следует посчитать индекс массы тела. Если он будет в норме, тогда необходимо сбрасывать не более двух килограммов за месяц. Интенсивнее худеть стоит в случае, когда ИМТ превышает отметку в 40.Далее, на втором этапе, нужно удалить из своего ежедневного меню ряд вредных продуктов и веществ. К ним относятся все красители, сахар, ароматизаторы, трансжиры, жирные, жареные и соленые продукты.Третьим обязательным шагом является планирование рациона, сообщила диетолог в своемTelegram-канале. "Обычно к середине недели правильная еда заканчивается, готовить некогда и "не знаю, что". На этом похудение останавливается", – предупредила Виктория Кляус.И, наконец, заключительный этап – комплексное похудение. Для интенсивной потери веса мало соблюдать диету – необходимо начать вести активный образ жизни, включить в свою жизнь спорт или фитнес. Отметим, что для этого необязательно покупать абонемент в спортзал, вы можете начать с простых упражнений в домашних условиях.