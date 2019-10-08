В Москве задержан один из участников погрома в ресторане на северо-западе столицы. На кадрах видеонаблюдения видно, как двое мужчин в масках врываются в заведение. В зале в этот момент был только официант, один из нападавших избил его муляжом автомата.

В Москве задержан один из участников погрома в ресторане на северо-западе столицы. На кадрах видеонаблюдения видно, как двое мужчин в масках врываются в заведение. В зале в этот момент был только официант, один из нападавших избил его муляжом автомата.После этого погромщики разбили зеркала, барную стойку и стеклянные двери. Как выяснилось, накануне злоумышленники отдыхали в этом ресторане и повздорили с другой компанией. Сейчас задержанный дает показания, полиция ищет его сообщника.