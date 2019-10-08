Археологу из Италии удалось расшифровать так называемое проклятие танцовщицы возрастом около полутора тысяч лет. Оказалось, это — магическое заклинание, в котором недоброжелатель Манны призывает древнеегипетских богов и демонов разных стихий навлечь на танцовщицу разного рода неприятности.

Археологу из Италии Аттилио Мастрочинке с помощью новейших технологий удалось расшифровать так называемое "проклятие танцовщицы" возрастом около полутора тысяч лет.Свинцовая пластина с полустершейся надписью была обнаружена на территории Израиля в середине XX века, и больше 70 лет ученые пытались разобрать текст, пишет "РГ".Только сейчас с помощью специальной компьютерной программы удалось узнать, что текст этот, написанный на греческом языке, занимает 110 строк и посвящен танцовщице Манне, которая выступала в Кесарии — городе, построенном царем Иудеи Иродом Великим.Это — магическое заклинание, в котором недоброжелатель Манны призывает древнеегипетских богов и демонов разных стихий навлечь на танцовщицу разного рода неприятности.В частности, автор текста просит "связать ей ноги и руки, закрыть глаза и всячески препятствовать ее выступлению, чтобы в итоге она потеряла равновесие.Вероятно, текст этот написал кто-то из конкурентов танцовщицы.