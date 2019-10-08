Президент США Дональд Трамп озвучил страшные угрозы в адрес Турции на своей странице в Твиттер. Однако вместо благоговейного ужаса американский лидер столкнулся с хохотом изо всех точек мира – политик попросту выставил себя на посмешище.
Президент США Дональд Трамп озвучил страшные угрозы в адрес Турции на своей странице в "Твиттер". Однако вместо благоговейного ужаса американский лидер столкнулся с хохотом изо всех точек мира – политик попросту выставил себя на посмешище.
"Как я уже говорил ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)", – на своей странице в "Твиттер" написал Дональд Трамп.
Острую реакцию президента США, судя по всему, вызвали активные действия турецких военных против курдских формирований, расположенных на северо-востоке Сирии. ВВС Турции нанесли по их штабу авиаудар, передает . Американский сенат уже пригрозил приостановить членство Анкары в НАТО в случае, если будет начата полноценная военная операция.
Также Дональд Трамп предупредил турецкую сторону о недопустимости нанесения ударов непосредственно по американским военнослужащим. Он отметил, что в том секторе, где Анкара проводит свои маневры, находятся 50 военных США. "Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось", – цитирует американского лидера. Он подчеркнул, что донес эту мысль непосредственно до президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В самой Турции нервной реакции Дональда Трампа удивились, поскольку незадолго до этого все на той же странице в "Твиттер" президент США фактически дал отмашку на турецкую военную операцию в регионе. "Лидер США разместил два противоречащих друг другу и разных по смыслу твита", – пожаловались журналисты газеты Haberturk.
Кроме того, такое поведение заставило многих думать, что американский лидер не полностью свободен при принятии решений. "Угрозы Трампа являются результатом внутреннего американского давления на него", – цитирует "" эксперта фонда SETA в Анкаре Омера Озкизилджика. Эксперт не исключил, что президент США может еще раз поменять свою позицию относительно необходимости проведения новых границ на Ближнем Востоке.
В России всю ситуацию оценивают без восторга. "Возможные действия Турции в Сирии, как и ответ на них, обещанный президентом США, неизбежно резко осложнят процесс мирного урегулирования в этой стране", – цитирует члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. "Могу только подтвердить, что Россия категорически выступает против вмешательства во внутренние дела Сирии какого-либо иностранного государства", – добавил сенатор.
Ну а пользователи Сети, не отягощенные необходимостью задумываться над стратегическим расположением сил в регионе и долгосрочными последствиями тех или иных решений, просто выставили Дональда Трампа на посмешище за его слова про "великую и непревзойденную мудрость", передает . Президенту США припомнили все публичные казусы, которые с ним происходили.
Материал дополняется.