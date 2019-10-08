Президент США Дональд Трамп озвучил страшные угрозы в адрес Турции на своей странице в Твиттер. Однако вместо благоговейного ужаса американский лидер столкнулся с хохотом изо всех точек мира – политик попросту выставил себя на посмешище.

Президент США Дональд Трамп озвучил страшные угрозы в адрес Турции на своей странице в "Твиттер". Однако вместо благоговейного ужаса американский лидер столкнулся с хохотом изо всех точек мира – политик попросту выставил себя на посмешище."Как я уже говорил ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)", – на своей странице в "Твиттер" написал Дональд Трамп.Острую реакцию президента США, судя по всему, вызвали активные действия турецких военных против курдских формирований, расположенных на северо-востоке Сирии. ВВС Турции нанесли по их штабу авиаудар, передает . Американский сенат уже пригрозил приостановить членство Анкары в НАТО в случае, если будет начата полноценная военная операция.Также Дональд Трамп предупредил турецкую сторону о недопустимости нанесения ударов непосредственно по американским военнослужащим. Он отметил, что в том секторе, где Анкара проводит свои маневры, находятся 50 военных США. "Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось", – цитирует американского лидера. Он подчеркнул, что донес эту мысль непосредственно до президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.В самой Турции нервной реакции Дональда Трампа удивились, поскольку незадолго до этого все на той же странице в "Твиттер" президент США фактически дал отмашку на турецкую военную операцию в регионе. "Лидер США разместил два противоречащих друг другу и разных по смыслу твита", – пожаловались журналисты газеты Haberturk.Кроме того, такое поведение заставило многих думать, что американский лидер не полностью свободен при принятии решений. "Угрозы Трампа являются результатом внутреннего американского давления на него", – цитирует "" эксперта фонда SETA в Анкаре Омера Озкизилджика. Эксперт не исключил, что президент США может еще раз поменять свою позицию относительно необходимости проведения новых границ на Ближнем Востоке.В России всю ситуацию оценивают без восторга. "Возможные действия Турции в Сирии, как и ответ на них, обещанный президентом США, неизбежно резко осложнят процесс мирного урегулирования в этой стране", – цитирует члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. "Могу только подтвердить, что Россия категорически выступает против вмешательства во внутренние дела Сирии какого-либо иностранного государства", – добавил сенатор.Ну а пользователи Сети, не отягощенные необходимостью задумываться над стратегическим расположением сил в регионе и долгосрочными последствиями тех или иных решений, просто выставили Дональда Трампа на посмешище за его слова про "великую и непревзойденную мудрость", передает . Президенту США припомнили все публичные казусы, которые с ним происходили.Материал дополняется.