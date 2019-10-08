Интернет-обыватели уверены, что телеведущая скрывает свои истинные размеры. Якобы Анфиса Чехова полнее, чем хочет казаться.

Интернет-обыватели уверены, что телеведущая скрывает своиистинные размеры. Якобы Анфиса Чехова полнее, чем хочет казаться.Знаменитость опубликовала в "Инстаграм" снимок, на которомпозирует в свободной одежде. Поклонникам показалось, что Анфиса Чехова поправилась,они поспешили сообщить о своих подозрениях телеведущей.Знаменитость уверила обывателей, что размер ее одежды долгоевремя не меняется – остается в пределах 44-46. Однако Анфисе не поверили,некоторые комментаторы уверены, что Чехова носит 54-й.Такие разговоры обижают теледиву. Знаменитость не понимает,почему поклонники обвиняют ее во лжи, ведь она никогда их не обманывает. АнфисаЧехова подчеркнула, что никогда не обращала внимания на цифры, нескрывала свой вес, рост, возраст и размеры."Но, моя правда почему-то не всех устраивает🤷🏻‍♀️И меня регулярно обвиняют во вранье. Мое обостренное чувство справедливости недает мне спокойно на все это взирать, потому что "честность" – это мой главныйизощренный недостаток. Иногда нужно бы заткнуть свою правду куда подальше, ноона лезет из меня пронырливым плющом и регулярно портит мне жизнь🤦🏻‍♀️И с годами я все чаще понимаю, что правда никому не нужна! Люди не хотят ееслышать, и регулярно отказываются ее признавать и в нее верить", – рассуждаетТелеведущей горько от того, что за все те годы, что онаведет микроблог читатели так и не научились ей доверять. Подписчики незамечают честности Анфисы и не ценят это качество в ней."Странно, что за все эти инста годы, я не заслужила вашегодоверия🙄 В общем, это все, что я хотела сказать. Всемневерующим искренне желаю, чтобы ваша правда никогда не подвергалась сомнению😉", – резюмировала .