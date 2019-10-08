Нам стоит подвести баланс: какие реальные угрозы окружают Европу и мир. Ведь когда мир стремительно меняется (такая банальная мысль), то очень сложно схватиться за что-то по-настоящему важное, что ставит под вопрос само существование мира — старые связи и отношения, обязательства и обещания буквально расползаются у нас в руках.

Нам стоит подвести баланс: какие реальные угрозы окружают Европу и мир. Ведь когда мир стремительно меняется (такая банальная мысль), то очень сложно схватиться за что-то по-настоящему важное, что ставит под вопрос само существование мира — старые связи и отношения, обязательства и обещания буквально расползаются у нас в руках.Быть может, это экологические проблемы, как рассказывают нам активисты экологических движений, перенаселение планеты или выбросы парниковых газов. Не будем спорить с очевидным: состояние окружающей среды, безусловно, очень тревожит нас, но вряд ли его можно исправить речами с трибуны ООН или отменой трансатлантических перелетов.Быть может, это проблемы распространения терроризма, ведь впервые за новую и новейшую историю мы стали свидетелями появления целых террористических "государств" и такого усиления экстремистских групп, что они стали фактором большой политики. Но при должном военном умении и хорошей работе спецслужб, как убеждает опыт работы российских ВКС в Сирии и анти-террористической коалиции в Ираке, это решаемая проблема.Возможно, проблемы миграции с растворением в рядах мигрантов из Северной Африки и Ближнего востока десятков тысяч неизвестных никому людей с темным прошлым, но Европа, в принципе, переваривала и не такие нашествия. Пусть миграционные потоки и подталкивают проблемы перенаселенности, нехватки ресурсов, войны. Но когда это было иначе?Недоброжелатели России, которые сейчас получили как будто второе дыхание, пытаются убедить мир, что главная его беда это, собственно, Россия и есть: ведь в своих попытках не дать на съедение русофобскими элитами наших соотечественников мы "зашли слишком далеко", так как покусилась на интересы условного Западного мира. Ведь России уже было засчитано поражение в глобальном противостоянии, тем удивительнее и неприятнее для Европы (и США) была потеря многовековой монополии на насилие и подавляющее преимущество в военной силе. Утрата этого лидерства еще и подтверждена международным правом, которое стало тяготить старые центры власти на Западе.Быть может, на фоне такой утраты верховенства Запада особенно опасным можно посчитать подъем Азии — и мы видим, как растет противостояние с Китаем американских элит, обеспокоенных постепенной утратой технологического и экономического лидерства, за которой неизбежно следует и утрата лидерства политического. Но "род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки" — с чего бы нам считать эти перемены такими угрожающими или опасными, мы сотрудничаем с Китаем.Мы можем долго перечислять угрозы, константы и ситуационные риски и убеждаться, как они взаимосвязаны, как одно приводит к другому. Тем более, что в этой созерцательной или даже деятельной и суетливой ловушке нас поддерживают медиа, заинтересованные участники всех современных войн и противостояний.Но за информационным шумом стоят приготовления к новой большой войне, которая может обнулить все остальные страхи и угрозы. И именно об этом — без заламывания рук и лишнего алармизма — необходим квалифицированный и адекватный разговор.Начнем с объективных фактов, оставив в стороне наши, России, концептуальные разногласия с условным Западом, связанные с кризисом либеральной идеологии и нашим нежеланием смириться с судьбой ведомой нации, хотя для нас эти разногласия, выразившиеся в обострении конкуренции, плюс и конкуренции условного "Запада" с Китаем и ростом АТР и есть причина главных угроз. Вещи, с которыми вряд ли поспорит и самый убежденный евроатлантист: тяжелейший кризис ООН как платформы предотвращающей конфликты и насилие; ревизионизм и релятивизм в трактовках международного права; планы и мероприятия, которые объективно увеличивают военные риски.Для начала допустим, что нового глобального конфликта как такового никто не желает — или же эти политики являются совершенными маргиналами. Глобальный конфликт, который, вероятнее всего, может разрастись из локального и регионального, скорее всего не является осознанной целью какого-то правительства — не будем конспирологами. Он все более воспринимается современными мыслителями как допустимое условие для дальнейшей истории, допустимое обстоятельство для снятия обеспокоенностей и угроз.Отчего мы можем так утверждать — из официальных установочных документов военной стратегии США, например, и из нескрываемого обсуждения такого подхода к ядерному конфликту как к допустимому и как минимум небезнадежному для одной из сторон — впервые ядерная война рассматривается как такая, какую можно выиграть. При этом предложение России — президента Владимира Путина — возобновить декларативный документ о неприемлемости войны, вновь объявляющий о том, что победить в ней невозможно, был совершенно осознанно отвергнут американской стороной — впервые за долгие годы.Впервые за долгие годы Россия появилась во многих военных планах как основной противник совершенно официально. Да, мы можем предполагать, что русофобия в военной стратегии прибалтийских стран или Польши может быть не на Россию и направлена, а адресована донорам в ЕС и США. Но, так или иначе, Россия вновь стала официальным врагом — так же и в документах США, наряду с КНДР и Ираном (вместе с вирусом Эбола). При этом можем ли мы говорить, что где-то в российском генеральном штабе существуют планы по смене режимов в европейских странах — вряд ли. О существовании подобных официальных планов в США некоторые из военачальников говорить не стесняются (несмотря на военную дисциплину они порой позволяют себе откровенность).Впервые со времен старой Холодной войны, которую, давайте уже признаемся в этом, Россия проиграла, происходит крушение одного за другим договоров, устанавливающих правила "игры" в сфере ОМП, в сфере средств его доставки. При этом мы понимаем, что эти международные договоры были заключены именно во время Холодной войны, то есть даже условия жесткого противостояния предполагали нежелание делать шаги в сторону конфликта, сработали предохранительные механизмы. Предполагаем, что в этом есть и фактор поколения: ушли люди, которые помнят, что такое глобальный конфликт, люди, чья активная молодость пришлась на период Второй мировой и на время послевоенного восстановления: поколение, которое помнило. Именно эти генералы и политики, знавшие цену крови, дошли до грани во время Карибского кризиса и отошли от этой грани. Новые "эффективные менеджеры", понимающие как воевать на местных театрах военных действий и способные отдавать приказы очень смелы и часто безрассудны. Они с легкостью встанут вновь на край, но у них нет полезного страха смерти, впитанного у стариков в позвоночник, и не только за себя, но и за свои народы, которые все больше становятся не тем, что нужно сберегать, а тем, к чему надо применять таланты управленца.Перечислим эти договоры: для начала Договор о противоракетной обороне (1972) ограничивал США и СССР в установке зонтика от ракет одним районом на выбор, а, по сути своей, останавливал гонку между средствами доставки и средствами обороны, лишал потенциального агрессора искушения ударить первым, прикрывшись противоракетами — был демонтирован США в одностороннем порядке при Джордже Буше-младшем, при этом никаких отговорок о том, что "русские первые начали", даже никто не затевал, вышли и вышли. Аргумент был — США должны защищаться от иранских ракет (которых тогда у Ирана и не было), но уже давно системы ПРО стоят в Восточной Европе и никто не стесняется говорить, что на самом деле они направлены против России.1987 год — Договор о ракетах средней и малой дальности заключили Рональд Рейган и Михаил Горбачев — впервые уничтожались целые классы ракет, был прекращен ракетный кризис в Европе, когда и СССР и США размещали на континенте ракетные носители с подлетным временем в 5-10-15 минут. Ракеты средней и малой дальности — оружие первого удара. Теперь уже не советские, а российские МБР могут довольно долго подниматься и опускаться по траектории к целям в США, так же как и американские ракеты по целям в России. За это время их можно успеть сбить, можно отменить их полетные задания, можно успеть приказать нанести встречный удар, в конце концов. Против ракет с коротким подлетным временем нет таких средств защититься. Это пистолет, приставленный к голове, именно поэтому РСМД так опасны и именно поэтому выход США из Договора в 2019 — с обвинениями России — так опасен для глобальной стабильности и мира.Видимо, нам не удастся убедить НАТО (и особенно США), что российская ракета 9М729, которую США обвинили в том, что она подпадает под запрет ДРСМД, никогда не предназначалась и даже не испытывалась на запрещенные расстояния. Видимо, нам придется смириться с недоверием, так же как и с тем, что США никогда не признают пусковые установки МК-41, из которых можно запускать запрещенные типы ракет — тоже под запретом, нас никто не собирался слушать с самого начала. Даже если бы Россия произвела не ракету, а нелетающее бревно, оно было бы поставлено нам в вину в качестве нарушения договора — просто потому, что выход из ДРСМД планировался США уже давно, что подтверждают испытания новых типов ракет спустя пару недель после выхода из Договора.В 1990 году, после воссоединения Германии, советскому лидеру Михаилу Горбачеву, на которого в объединенном Берлине до сих пор готовы молиться, на волне признательности пообещали не расширять НАТО на восток, не принимать в организацию новых членов из бывшего Варшавского блока. Обещание было неформальным, устным, и Михаил Горбачев спрекраснодушничал и не стал настаивать на том, чтобы его оформить в официальное соглашение. Позже "партнеры" утверждали, что обещаний никто никаких не давал, но многие свидетели и участники переговоров — и Ролан Дюма (МИД Франции), и Ганс-Дитрих Геншер (МИД ФРГ) — конечно же неофициально признавались, что да, такой разговор был. Европа и США были поражены доверием СССР и не смогли устоять перед искушением воспользоваться им.Далее — Основополагающий Акт Россия-НАТО 1997 года — документ часто критикуется как излишне доверчивый и необязательный, но заключен он был как "противопожарное средство", когда НАТО просто не собиралось даже обсуждать свое расширение на восток. Основополагающий Акт утверждает обязательство не размещать на территории новых членов НАТО постоянные контингенты. И мы видим строительство военных баз в Румынии, Польше, Прибалтике, размещение самолетов и бронетехники, особенно активизировавшееся на фоне психоза о "сдерживании российской угрозы". Нам расскажут о том, что танки и пехота там находятся в режиме ротации — слабое утешение, никто же не утверждал, что они там остаются, чтобы жить и умереть от старости: конечно в режиме ротации, но она никак не определяет их "временность".И далее, в режиме ускоренной "промотки" видео: так называемый "военный Шенген", соглашение 2018 года между странами НАТО, позволяющее перебрасывать военные силы через границы стран континента в свободном режиме, не требующего особого согласования парламентов и исполнительной власти, реконструкция дорожной и транспортной инфраструктуры, мостов, строительство складов вооружения и горюче-смазочных материалов. Признаемся, что требование со стороны "старшего партнера" по НАТО повысить военные затраты до положенных 2 процентов направлены скорее на обеспечение рынка вооружений, не станем приписывать это требование военным приготовлениям. И вряд ли все эти "приготовления" в реальности осознанно именно "военные" — вероятно, они направлены на увеличение возможностей, "capacity building". Но в сочетании их рисуется довольно зловещая картина кратно возросших рисков.Стоит ли нам обвинять себя в излишней "европо-" или "западоцентричности" — вероятно, наше внимание к событиям и процессам в Европе является нашей привычкой, но все мировые войны так или иначе приходили в Россию именно из Европы. Видим ли мы аналогичные прямые угрозы со стороны Востока — пока что нет.И на этом фоне предложение президента России Владимира Путина к правительствам стран НАТО и к самому Альянсу объявить совместный с Россией мораторий на размещение ракет средней и малой дальности на европейском континенте было логичным, понятным и естественным. Ведь главным аргументом США, который эмиссары Вашингтона, в том числе и уволенный недавно советник по нацбезопасности Джон Болтон, доносили до Москвы было: РСМД не направлены против России, мы стараемся надавить на Китай, основной арсенал которого именно ракеты средней и малой дальности, Россия — не цель. Оглянемся на историю наших отношений с джентльменами, которым принято верить на слово: стоило ли Москве в этой ситуации повторить путь Михаила Горбачева и просто довериться обещаниям — полагаем, что это было бы безрассудно, особенно в нынешних условиях. Не желаете размещать, не имеете планов размещать ракеты — положите это на бумагу.И НАТО не желает рассматривать такую возможность. НАТО и наиболее обеспокоенные Россией правительства в сложной ситуации сложно признаться в том, что ты шулер и собирался обмануть кого-то. Именно поэтому возникают какие-то неубедительные и мутные объяснения — мы не доверяем России, мы не можем положиться на обещания сами, вон, Россия разработала и вооружается той самой ракетой 9М729. Но в предложении о моратории написано, что мы настаиваем на принятии механизма проверки со всех сторон: верификация необходима, когда речи о доверии быть не может. И этот аргумент даже не рассматривался.Да, в числе стран НАТО есть государства, способные мыслить самостоятельно, не поддаваясь внешней повестке, готовые к деэскалации, понимающие, что она необходима. Но насколько они будут готовы выйти из сомкнутого строя — вопрос, пока не имеющий ответа.А какой же вывод может и должна сделать Москва из такой холодной реакции на очевидный мораторий на ракеты в Европе — только такой, что НАТО и США как старший и определяющий в реальности повестку партнер, изначально готовился вновь поставить ракеты в Европе и нацелить их на российские города. Отказ от моратория не может иметь никакого другого объяснения. Это значит, что у "Запада" есть новый осознанный план держать у головы мира заряженный пистолет. Это значит, что "Запад" образно поставил ногу на дорогу, ведущую в ад.Нужно говорить о том, что угроза новой войны, последней войны, растет, как бы мы ни старались отвлечь себя на спасение дельфинов, планктона, атмосферы, мигрантов — и все эти (важные и достойные) вопросы уже не будут ни для кого важны. И у нас все меньше средств, чтобы предотвратить этот злой рок, будь он осознанным желанием устроить апокалипсис, или легкомысленным допущением, что "да ничего страшного с нами уже не произойдёт". Тем более, речь об этом должна вестись в Сербии, против которой была развязана первая после Второй Мировой война на Европейском континенте — и ни ООН с его Советом безопасности, но воля миролюбивых держав не смогли предотвратить трагедии.(Для сборника статей, которые выпускает Андрей Аркадьевич Климов (СФ РФ) "Реальные угрозы Европе", напечатать обещали на следующей неделе, с предисловиями Александра Вучича (президент Сербии) и Валентины Матвиенко).