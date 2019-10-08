Появилась новая информация об Анастасии Заворотнюк. Сообщается, будто звезду сериала Моя прекрасная няня выписали из больницы.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2019-rodnye-uvezli-tyazhelobolnuyu-zavorotnyuk.html" target="_blank">Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк</a> - Появилась новая информация об Анастасии Заворотнюк. Сообщается, будто звезду сериала Моя прекрасная няня выписали из больницы.
[url=https://33live.ru/novosti/08-10-2019-rodnye-uvezli-tyazhelobolnuyu-zavorotnyuk.html]Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк[/url] - Появилась новая информация об Анастасии Заворотнюк. Сообщается, будто звезду сериала Моя прекрасная няня выписали из больницы.