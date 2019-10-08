Россия призывает Генерального секретаря ООН разобраться с приостановкой работы двух комитетов Генеральной Ассамблеи ООН. К паузе привела невыдача американских виз иностранным делегатам.

Россия призывает Генерального секретаря ООН разобраться с приостановкой работы двух комитетов Генеральной Ассамблеи ООН. К паузе привела невыдача американских виз иностранным делегатам.В их числе оказались и представители России. Также почти 60 представителей Ирана не получили разрешение на въезд. Из-за отсутствия участников пришлось приостановить работу комитета Генассамблеи ООН по правовым вопросам, а также комитета по вопросам разоружения.Для решения проблемы на заседании одного из комитетов предложили перенести работу в Вену или Женеву с 2020 года, сообщает телеканал "Россия 24".