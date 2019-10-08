Треть россиян готовы завести ребенка, если государство обеспечит их жильем.

Более 43% россиян считают помощь государства с приобретением жилья ключевым фактором при принятии решения о рождении ребенка, а 33% готовы завести ребенка, если государство обеспечит их жильем. Таковы результаты опроса, проведенного порталом Дети.Mail.ru.Решающими факторами при принятии решения о рождении ребенка признаны также увеличение детских пособий и возможность бесплатно пользоваться услугами няни.При этом 52% опрошенных не знают о программах поддержки семей, реализуемых в регионах, а 27% отметили неэффективность господдержки.