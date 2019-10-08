Музыкальный продюсер Яна Рудковская посетовала на свой напряженный график. Примечательно, что сделала она это за сытным завтраком.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская посетовала на свой напряженный график. Примечательно, что сделала она это за сытным завтраком.Публикацию знаменитость разместила на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре разместился действительно обстоятельно накрытый стол. Тут и фрукты в вазочках, и хлебные палочки, и колбаса... Дополняет композицию роскошный букет из тюльпанов в высокой хрустальной вазе.Впрочем, внимание привлекает на себя, по большей части, текст со снимком. В нем супруга фигуриста Евгения Плющенко рассказывает, что у нее весьма насыщенная рабочая жизнь, а также делится, сколько разных выступлений ей предстоит поставить к новогодним каникулам."Доброе утро, сложная неделя, так что завтракаем плотно! Готовим 2 концерта 6-7 ноября Димы Билане в Крокусе , 9 ледовых шоу новогодних шоу "Золушка" с 27 дек -2 янв с балетом -90 тыс. зрителей на ВТБ ДИНАМО Арене , 12 шоу "Лебединое Озеро" 95 тыс. зрителей с 3-8 января в Ледовом Дворце, наши Европейские шоу! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)", – написала Рудковская.Кроме того, она отметила, что у нее постоянно проходят съемки ее нового проекта – реалити-шоу "Супер-Яна", премьера которого состоится этой осенью. Помимо этого, готовятся к релизу треки таких исполнителей, как: Дмитрий Билан, группа "Градусы", Юлиана Караулова и Владислав Рамм.В свою очередь поклонники поспешили выразить слова поддержки и восхищения для Рудковской: "Поражаюсь Вашей работоспособностью и при этом способностью оставаться шикарной девушкой!!!💐"", "Все нравится! Талантливый человек талантлив во всем 👏", "Какая же вы умница! Как я хотела бы работать в вашей команде и учиться у вас", "Приятного аппетита. Как всегда Красиво ! Удачи, успехов Вам в работе над проектами. Прекрасная Семья, счастья Вам!!!👍"