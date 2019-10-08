На частоте 88.9 мегагерц заработал передатчик, в зону вещания которого попадает не только Александров но и прилегающие территории в радиусе 17 километров.

На частоте 88.9 мегагерц заработал передатчик, в зону вещания которого попадает не только Александров но и прилегающие территории в радиусе 17 километров. Здесь проживает более 100 тысяч человек. Переход на FM-диапазон – результат совместной работы ВГТРК и Российской телевизионной и радиовещательной сети. Теперь радиопередачи, которые стали победителями и дипломантами многих всероссийских конкурсов, найдут новых поклонников. С сегодняшнего дня александровцы смогут услышать: "Российский радиоуниверситет", "С русского на русский", "Архитектура звука" и десятки других программ, а также спектакли, записи выступлений мировых музыкальных знаменитостей и многое другое.Роман Немов