Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен ситуацией на Украине, где националисты сорвали очередную попытку урегулирования в Донбассе. Батька призвал Россию и Запад вмешаться и помочь лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Сам молодой президент с такой задачей не справится, считает Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен ситуацией на Украине, где националисты сорвали очередную попытку урегулирования в Донбассе. Батька призвал Россию и Запад вмешаться и помочь лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Сам молодой президент с такой задачей не справится, считает Лукашенко.Зеленского оставили наедине с проблемами, возмутилсябелорусский лидер. "Только камни бросают в адрес этого молодого человека.Каждый в собственных интересах", – сказал Лукашенко в выступлении на форуме"Минский диалог".Молодой и неопытный украинский лидер справиться соппонентами своими силами не в состоянии, полагает Батька. К тому же на Украинепрезидент не имеет столько полномочий, как в России или Белоруссии, добавилЛукашенко.Президента, который хочет закончить ,Москва и Минск потерять не должны, констатировал белорусский лидер. В противномслучае к власти в Киеве придут силы, договориться с которыми будет невозможно,предупредил Лукашенко.Накануне украинские националисты отказались подчинятьсяКиеву и покидать блокпосты в двух населенных пунктах Донбасса, где должно былоначаться разведение сил. Отвод вооружений был одним из условий прекращениябоевых действий и начала политического урегулирования.Наблюдатели сомневаются, что в состояниисправиться с радикалами. Президент Украины показывает свою полнуюнедееспособность, заявила в эфире на телеканале "Россия-1" журналистАнна Шафран. По ее мнению, глава государства потерял контроль над ситуацией встране.