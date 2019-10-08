Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен ситуацией на Украине, где националисты сорвали очередную попытку урегулирования в Донбассе. Батька призвал Россию и Запад вмешаться и помочь лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Сам молодой президент с такой задачей не справится, считает Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен ситуацией на Украине, где националисты сорвали очередную попытку урегулирования в Донбассе. Батька призвал Россию и Запад вмешаться и помочь лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Сам молодой президент с такой задачей не справится, считает Лукашенко.
Зеленского оставили наедине с проблемами, возмутился
белорусский лидер. "Только камни бросают в адрес этого молодого человека.
Каждый в собственных интересах", – сказал Лукашенко в выступлении на форуме
"Минский диалог".
Молодой и неопытный украинский лидер справиться с
оппонентами своими силами не в состоянии, полагает Батька. К тому же на Украине
президент не имеет столько полномочий, как в России или Белоруссии, добавил
Лукашенко.
Президента, который хочет закончить ,
Москва и Минск потерять не должны, констатировал белорусский лидер. В противном
случае к власти в Киеве придут силы, договориться с которыми будет невозможно,
предупредил Лукашенко.
Накануне украинские националисты отказались подчиняться
Киеву и покидать блокпосты в двух населенных пунктах Донбасса, где должно было
начаться разведение сил. Отвод вооружений был одним из условий прекращения
боевых действий и начала политического урегулирования.
Наблюдатели сомневаются, что в состоянии
справиться с радикалами. Президент Украины показывает свою полную
недееспособность, заявила в эфире на телеканале "Россия-1" журналист
Анна Шафран. По ее мнению, глава государства потерял контроль над ситуацией в
стране.