Руководство итальянского клуба Сампдория приняло решение досрочно расторгнуть контракт с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо. Причиной прекращения сотрудничества стала неудачная игра генуэзцев на старте чемпионата Италии.

Руководство итальянского клуба "Сампдория" приняло решение досрочно расторгнуть контракт с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо. Причиной прекращения сотрудничества стала неудачная игра генуэзцев на старте чемпионата Италии.Как сообщает официальный сайт "Сампдории", клуб и 50-летний специалист расстались по обоюдному согласию сторон. Напомним, что Ди Франческо подписал трехлетний контракт с генуэзской командой в июне 2019 года.После семи туров "Сампдория" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав три очка.