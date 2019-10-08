Певец Сергей Жуков выложил на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Он посвятил его своей обожаемой супруге – Регине Бурд. Сегодня, 8 октября, ей исполнилось 34 года.
Певец Сергей Жуков выложил на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Он посвятил его своей обожаемой супруге – Регине Бурд. Сегодня, 8 октября, ей исполнилось 34 года.
На опубликованном фото любимая женщина исполнителя позирует абсолютно обнаженной. Ее наготу частично прикрывает лишь соломенная шляпа с широкими полями. В честь праздника Регины знаменитый музыкант написал стихотворение.
"Уже утро. Пора просыпаться.
В волосах твоих солнце искрит.
Я тобой не могу надышаться,
Так и манишь к себе, как магнит…
Как мальчишка волнуюсь, не скрою,
Хоть и вместе с тобой много лет.
Я все утро любуюсь тобою,
На кровать положив свой букет…
Ты всегда для меня совершенна.
Бог тобою меня наградил.
Даже там, где то в новой вселенной,
Я бы снова Тебя полюбил...
Мне с тобой так тепло и уютно,
За окном: море, солнце, покой...
И мечтаю я каждое утро
Просыпаться в обнимку с тобой!", – публично признался в своих чувствах к супруге Сергей.
Преданные поклонники присоединились к поздравлению артиста. Они желали Регине вечного счастья, здоровья и любви. Ну и, конечно, многие оценили поступок Жукова. Подписчицы не скрывали своей зависти, весь каждая хотела бы такого же преданного и любящего супруга. "Восторг, вот бы всем такого мужа!", – отметила фолловер.