Певец Сергей Жуков выложил на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Он посвятил его своей обожаемой супруге – Регине Бурд. Сегодня, 8 октября, ей исполнилось 34 года.

Певец Сергей Жуков выложил на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Он посвятил его своей обожаемой супруге – Регине Бурд. Сегодня, 8 октября, ей исполнилось 34 года.На опубликованном фото любимая женщина исполнителя позирует абсолютно обнаженной. Ее наготу частично прикрывает лишь соломенная шляпа с широкими полями. В честь праздника Регины знаменитый музыкант написал стихотворение."Уже утро. Пора просыпаться.В волосах твоих солнце искрит.Я тобой не могу надышаться,Так и манишь к себе, как магнит…Как мальчишка волнуюсь, не скрою,Хоть и вместе с тобой много лет.Я все утро любуюсь тобою,На кровать положив свой букет…Ты всегда для меня совершенна.Бог тобою меня наградил.Даже там, где то в новой вселенной,Я бы снова Тебя полюбил...Мне с тобой так тепло и уютно,За окном: море, солнце, покой...И мечтаю я каждое утроПросыпаться в обнимку с тобой!", – публично признался в своих чувствах к супруге Сергей.Преданные поклонники присоединились к поздравлению артиста. Они желали Регине вечного счастья, здоровья и любви. Ну и, конечно, многие оценили поступок Жукова. Подписчицы не скрывали своей зависти, весь каждая хотела бы такого же преданного и любящего супруга. "Восторг, вот бы всем такого мужа!", – отметила фолловер.