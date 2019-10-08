Сегодня в городе-музее возобновляются съемки многосерийного фильма по роману Вячеслава Шишкова.

Сегодня в городе-музее возобновляются съемки многосерийного фильма по роману Вячеслава Шишкова.Режиссер Юрий Мороз вновь привез в Суздаль звезд - Александра Балуева, Юлию Пересильд, Александра Горбатова и других. В съемках также участвуют и владимирцы - в массовку отбирали претендентов с натуральным цветом волос и без современных стрижек. Что неудивительно, ведь действие романа Шишкова происходит во времена золотой лихорадки в Сибири. Фильм об истории семьи Громовых уже выходил на экраны в 1968 году. Новый проект будет состоять из 16 серий. Съемки проходят также в Екатеринбурге, Москве, Кинешме и Минске. На этот раз съемочная группа пробудет в Суздале до 20-го октября.