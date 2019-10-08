В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская Сибирь на домашнем льду обыграла московское Динамо с минимальным счетом – 1:0.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская "Сибирь" на домашнем льду обыграла московское "Динамо" с минимальным счетом – 1:0.У победителей встречи единственную шайбу на третьей минуте забросил Алексей Яковлев, которому ассистировал Данил Романцев."Сибирь" одержала третью победу кряду и с 19 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а "Динамо" расположилось на пятой строчке на Западе, имея в активе 17 очков. В следующем матче "регулярки" КХЛ новосибирцы 11 октября примут "Барыс", а москвичи двумя днями ранее на выезде сыграют с "Трактором".