Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве и Московской области на вторник, 8 октября. Предупреждение действует с 9 до 21 часа, сообщает . Как уточнили специалисты, в этот ..

Синоптики объявили "желтый" уровень опасности в Москве и Московской области на вторник, 8 октября. Предупреждение действует с 9 до 21 часа, сообщает .Как уточнили специалисты, в этот временной промежуток в столице ожидается облачность спрояснениями. В некоторых местах пройдут осадки. Температура воздуха составит +5...+6 градусов, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, передает телеканал "".