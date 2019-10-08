Уголовное дело в отношении главы реабилитационного центра Феникс Оксаны Богдановой, в котором умер актер Дмитрий Марьянов, передано в прокуратуру. Женщину обвиняют по двум статьям: Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека и Оставление в опасности УК РФ.

Уголовное дело в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой, в котором умер актер Дмитрий Марьянов, передано в прокуратуру. Женщину обвиняют по двум статьям: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека" и "Оставление в опасности" УК РФ."Материалы переданы в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу", — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.47-летний артист театра и кино Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. На тот момент он проходил лечение от алкоголизма в подмосковном реабилитационном центре "Феникс".Следователи выяснили, что в последний день своей жизни он несколько раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра запретила вызывать скорую помощь. У самого Дмитрия не было для этого средств связи. Позднее медиков все-таки вызвал мужчина, который также находился в этом учреждении. Однако, когда скорая приехала и отвезла актера в больницу, было уже поздно, он скончался.Кроме того установлено, что в реабилитационном центре Марьянову вводили сильнодействующие препараты, которые имеют противопоказания и могут применяться только по назначению врача.Сама директор "Феникса" Оксана Богданова свою вину не признала. В случае признания ее виновной, женщине может грозить до 6 лет лишения свободы.