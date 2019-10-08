Участник телестройки Никита Уманский ведет себя
не по-мужски, считают поклонники проекта. Звезда шоу Дом-2 сначала записал и
выложил в Сеть видео, компрометирующее Настю Балинскую, а после сделал
признание, которое расстроило его девушку – Клаву Безверхову.
Участник телестройки Никита Уманский ведет себя
не по-мужски, считают поклонники проекта. Звезда шоу "Дом-2" сначала записал и
выложил в Сеть видео, компрометирующее Настю Балинскую, а после сделал
признание, которое расстроило его девушку – Клаву Безверхову.
В конце сентября Никита Уманский с размахом
отметил 34-летие. Вечеринку в честь дня рождения участник шоу "Дом-2" закатил в
ночном клубе. В числе приглашенных на мероприятие была жительница телестройки
Настя Балинская.
В тот вечер алкоголь лился рекой, поэтому
Балинская, мягко сказать, перебрала. Никита вызвался отвезти Настю на
проект. Благодаря этой поездке на свет появилось видео, над которым до сих пор
смеются поклонники шоу "Дом-2". А самое удивительное, что запись с позорным
поведением Насти Балинской выложил никто иной как ее новый друг Никита
Уманский.
А сегодня, 7 октября, житель телестройки признался
своей девушке Клаве Безверховой, что в тот вечер он и Настя Балинская целовались.
Узнав о поступке Никиты, Клава не смогла сдержать эмоций, она очень расстроилась.
Отметим, что зрители поведение
Уманского осудили. По мнению многих, житель телестройки ведет себя подло.
"Мужики блин как бабы , языками болтают аж
противно!!! Я даже если это было ,зачем это выносить , а еще другом назывался!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Она тогда на ногах не стояла. Ее для того , чтобы поцеловать , скотчем к
столбу примотать нужно было🤣🤣", "Никита
подленький выложил видео когда настя была пьяная а теперь даже целовал ее зная
что она не в адеквате", "Балинская после его ДР в таком дрыбадане была,
пьяная валялась, что будет неудивительно, если там не только
"засосания" были🤮", – писали фанаты .