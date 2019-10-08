Участник телестройки Никита Уманский ведет себя не по-мужски, считают поклонники проекта. Звезда шоу Дом-2 сначала записал и выложил в Сеть видео, компрометирующее Настю Балинскую, а после сделал признание, которое расстроило его девушку – Клаву Безверхову.

Участник телестройки Никита Уманский ведет себяне по-мужски, считают поклонники проекта. Звезда шоу "Дом-2" сначала записал ивыложил в Сеть видео, компрометирующее Настю Балинскую, а после сделалпризнание, которое расстроило его девушку – Клаву Безверхову.В конце сентября Никита Уманский с размахомотметил 34-летие. Вечеринку в честь дня рождения участник шоу "Дом-2" закатил вночном клубе. В числе приглашенных на мероприятие была жительница телестройкиНастя Балинская.В тот вечер алкоголь лился рекой, поэтомуБалинская, мягко сказать, перебрала. Никита вызвался отвезти Настю напроект. Благодаря этой поездке на свет появилось видео, над которым до сих порсмеются поклонники шоу "Дом-2". А самое удивительное, что запись с позорнымповедением Насти Балинской выложил никто иной как ее новый друг НикитаУманский.А сегодня, 7 октября, житель телестройки призналсясвоей девушке Клаве Безверховой, что в тот вечер он и Настя Балинская целовались.Узнав о поступке Никиты, Клава не смогла сдержать эмоций, она очень расстроилась.Отметим, что зрители поведениеУманского осудили. По мнению многих, житель телестройки ведет себя подло."Мужики блин как бабы , языками болтают ажпротивно!!! Я даже если это было ,зачем это выносить , а еще другом назывался!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Она тогда на ногах не стояла. Ее для того , чтобы поцеловать , скотчем кстолбу примотать нужно было🤣🤣", "Никитаподленький выложил видео когда настя была пьяная а теперь даже целовал ее знаячто она не в адеквате", "Балинская после его ДР в таком дрыбадане была,пьяная валялась, что будет неудивительно, если там не только"засосания" были🤮", – писали фанаты .