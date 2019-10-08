Нападающий Крыльев Советов Александр Соболев, получивший вызов в сборную России вместо форварда Локомотива Федора Смолова, поделился впечатлениями после прибытия в расположение национальной команды.

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, получивший вызов в сборную России вместо форварда "Локомотива" Федора Смолова, поделился впечатлениями после прибытия в расположение национальной команды."Сидел и кушал, когда узнал о вызове в сборную. Эмоции только положительные, очень рад, – заявил Соболев в интервью пресс-службе РФС. – Ждал ли вызова? Когда списки уже были, то уже не ждал, спокойной прилетел в Самару. Даже не думал, что могут позвонить".Помимо этого, Соболев сообщил, что на время перерыва планировал уехать домой, а также сообщил, что в Instagram народу после вызова прибавилось.В субботу, 5 октября, Соболев матче с "Сочи" (2:0) оформил дубль и стал единоличным лидером гонки бомбардиров чемпионата России. Всего на счету 22-летнего форварда десять забитых мячей после 12 игр сезона-2019/20.Напомним, сборная России в рамках квалификации Евро-2020 одержала пять побед в шести играх и с 15 очками занимает второе место в группе I, лидирует Бельгия, в активе которой 18 очков. Подопечные Станислава Черчесова 10 октября сыграют в Москве с командой Шотландии, а 13 октября – с Кипром в Никосии.