Красная Поляна примет ЧМ по санному спорту 2020 года. Состязания пройдут на курорте с 14 по 16 февраля. Уже известно, что участвовать в них будут около трех сотен спортсменов из двадцати пяти государств.

Красная Поляна примет ЧМ по санному спорту 2020 года. Состязания пройдут на курорте с 14 по 16 февраля. Уже известно, что участвовать в них будут около трех сотен спортсменов из двадцати пяти государств. Соревнования будут проходить на самой длинной в стране санно-бобслейной трассе – Центре санного спорта "Санки", передают "Вести Сочи".Гости мероприятия смогут разместиться в специально обустроенных зрительных зонах вдоль трассы и на финише. Также возле центра санного спорта будет организована бесплатная парковка. Помимо этого, каждые полчаса от Красной Поляны будут курсировать бесплатные шаттлы. Для входа зрителям потребуются документы, удостоверяющие личность.