Все чаще аудитория обращает внимания на необычную подачу материала известным российским теле– и радиоведущим Владимиром Соловьевым. Сам он настаивает, что срывается на крик в своих эфирах исходя из трезвого расчета.

Все чаще аудитория обращает внимания на необычную подачу материала известным российским теле– и радиоведущим Владимиром Соловьевым. Сам он настаивает, что срывается на крик в своих эфирах исходя из трезвого расчета.Среди пользователей Сети достаточно значительную часть занимают люди, которые любят похвастаться тем фактом, что они не смотрят телевидение и не слушают определенные радиостанции. Также они показательно подчеркивают, что игнорируют программы целого ряда ведущих, знаковой фигурой среди которых является Владимир Соловьев.Примечательно, что те же самые люди одними из самых первых во всех подробностях узнают подробности нового эфира Владимира Соловьева и с жаром обсуждают его. В частности, часто аудитория стала жаловаться на то, что ведущий срывается на крик. Некоторые и вовсе высказали опасение, что у журналиста из-за работы возникли проблемы с нервами.Сам Владимир Соловьев объясняет подобные перепады тембра голоса спецификой радиовещания и аудитории. "Мужики, как правило, ведут машину. Женщины – собирают детей в школу. И фоном работает радио", – цитирует "" ведущего. "Если все время бу-бу-бу – это одно. А если вдруг ты даешь голос, что-то происходит – засмеялся, запел песню, что-то поставил, – люди вздрагивают", – добавил он.Таким образом, крики в эфире являются частью искусства Владимира Соловьева удерживать внимание своей аудитории. "Ты все время их поддергиваешь. Это чисто технология", – объяснил Владимир Соловьев.Материал дополняется.