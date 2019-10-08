Дебют знаменитого украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе снова откладывается. У его соперника Тайрона Спонга из Нидерландов возникли проблемы с допингом.

Дебют знаменитого украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе снова откладывается. У его соперника Тайрона Спонга из Нидерландов возникли проблемы с допингом."С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Спонга плохие. Дополнительная информация будет утром. У нас есть запасные соперники", – приводит слова промоутера Эдди Хирна Sports.ru.Напомним, что поединок между Усиком и Спонгом должен был пройти 12 октября в Чикаго.